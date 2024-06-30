Испания вслед за ЮАР обвиняет Израиль в геноциде

Испания заявила о намерении присоединиться к иску, поданному Южной Африкой в Международный суд ООН (ICJ), который обвиняет Израиль в нарушении своих обязательств по Конвенции о геноциде во время войны в секторе Газа.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года — первый договор по теме прав человека, принятый Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция была подписана после Второй мировой войны и Холокоста, в ходе которого нацистская Германия систематически уничтожила более шести миллионов евреев.

"Мы приняли это решение в связи с продолжающейся военной операцией в секторе Газа. Мы хотим, чтобы в Газу и на Ближний Восток вернулся мир, и для того, чтобы это случилось, мы все должны поддержать суд", — заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.