Ректор, профессор Адалат Мурадов рассказал о проделанной работе и мерах стимулирования, связанных с научной деятельностью в UNEC: «Два года назад мы впервые за счет собственных средств университета реализовали грантовый проект в целях финансирования научной деятельности в UNEC на основе проектов. Результаты показывают, что, применяя эту модель, можно добиться больших успехов».

Давая информацию о проекте «Исследователи будущего», ректор рассказал о целях, поставленных в этом направлении. Он отметил, что проект реализован с целью создания при UNEC института подготовки молодых ученых, повышения интереса молодежи к науке, привития способностей проводить исследования и писать статьи в престижных научных журналах.

Затем руководитель Центра эмпирических исследований (ЦЭИ) UNEC, доцент Хатаи Алиев выступил с докладом о работе, проделанной в рамках грантового проекта. Он рассказал, что в рамках проекта 19 студентов проводили исследования на различные темы. Программа и критерии оценки проекта подготовлены Ниджатом Мурадзаде, который получает докторское образование в университете Глазго в Великобритании в рамках госпрограммы на основании письма одобрения UNEC, и является заместителем руководителя ЦЭТ. В рамках проекта студентам также была оказана менторская поддержка.