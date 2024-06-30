Осужденный за коррупцию на 5 лет и 6 месяцев экс-начальник Службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры Закир Султанов вышел на свободу решением суда Хазарского района Баку.

При вынесении решения судья учел, что осужденный отбыл 2/3 срока наказания и положительную характеристику от исправительного учреждения. Закир Султанов освобожден от оставшейся части наказания, составляющей 1 год и 5 месяцев.

Отметим, что Закир Султанов был задержан в мае 2020 года во время операции, проведенной Службой госбезопасности, по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников. Он был обвинен по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям в январе этого года приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Позже Бакинский апелляционный суд сократил срок заключения до 5 лет 6 месяцев.