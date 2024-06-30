Акции фабрики Порошенко «передали» в доход России

Решением суда в доход России «переданы» акции кондитерской фабрики Roshen, принадлежавшей бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, — АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Об этом 1 июля сообщили российские СМИ со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

Липецкая фабрика «Рошен» стала собственностью России в феврале.

Roshen — одно из крупнейших в мире производств кондитерских изделий. Украинская корпорация приняла решение остановить свою фабрику в Липецке c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам, производство законсервировали. Липецкие активы корпорация оценивала в 200 млн долларов.