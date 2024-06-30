Байрамов и Кац обсудили перспективы сотрудничества

28 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между нашими странами, международные и региональные вопросы, ситуацию вокруг Газы.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность прекращения огня в Газе, недопущения гибели гражданского населения с обеих сторон, мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

В ходе телефонного разговора были рассмотрены работы, которые необходимо выполнить в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (AGEM) в 2024-2026 годах.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал собеседника о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о борьбе Азербайджана с минной угрозой, а также о процессе азербайджано-армянской нормализации.

Было подчеркнуто, что в рамках председательства Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) открываются новые возможности для сотрудничества между нашими странами.