Украина введет санкции против армянских виноделов

Украинская межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики рассматривает вопрос о введении санкций против грузинских и армянских виноделов, продукция которых продается в России, пишут украинские СМИ.

Корпорация «Укрвинпром», объединяющая украинских производителей вина, в конце мая отправила в Службу безопасности Украины (СБУ) требование ввести санкции против некоторых грузинских и армянских виноделов, продукция которых представлена как в украинских, так и в российских торговых сетях. В письме перечислены 17 предприятий, среди которых производители известных марок бренди Ararat и Sarajishvili и грузинских вин «Братья Асканели».

Предлагается на 10 лет запретить им проведение торговых операций, аннулировать их лицензии и заблокировать активы. «Предусмотренных мер будет достаточно, чтобы украинские торговые сети не смогли завозить продукцию предприятий из санкционного списка и продавать ее в Украине. Если решение утвердит межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики, таможня не будет пропускать продукцию в страну», - пояснил «Экономической правде» генеральный директор «Укрвинпрома» Владимир Кучеренко.