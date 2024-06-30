Недавно в столице Азербайджана завершил работу международный экологический форум «Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего». Целями данного масштабного мероприятия, организованного Министерством экологии и природных ресурсов, были провозглашены пропаганда в глобальном масштабе лидирующей роли Азербайджана в области охраны окружающей среды, во взаимодействии на пути к устойчивому будущему, в экологической солидарности и управлении, а также распространение наилучшего опыта и инновативных подходов в управлении отходами и укрепление сотрудничества.

- В первую очередь, хотелось бы подчеркнуть великолепную организацию мероприятия, оно прошло на высочайшем уровне, и в связи с этим выразить признательность оргкомитету, - начала нашу беседу Кямаля Аскерова. – В целом форум «Солидарность во имя зеленого мира: от отходов к ценности для устойчивого будущего» - событие мирового масштаба, призванное стать новой платформой для продвижения устойчивых практик в области эффективного управления отходами, международного сотрудничества, демонстрации инноваций и проведения обсуждений новых инициатив.

Среди участников такого важного и авторитетного мероприятия была и компании по транспортировке и утилизации медицинских отходов BT Texno Servis. В своем интервью заместитель директора BT Texno Servis Кямаля Аскерова делится своими впечатлениями и рассказывает о том, чем это крупное событие так важно не только для BT Texno Servis, но и для будущего…

По итогам форума была принята Бакинская инициатива «Ноль отходов», направленная на продвижение устойчивых методов управления отходами, инновационных упаковочных решений, стратегий переработки и сокращения отходов.

В форуме приняли участие полномочные представители ООН, различных международных организаций, ряда государств, официальные лица Министерства экологии и природных ресурсов и другие заинтересованные стороны.

По итогам форума наша страна взяла на себя обязательства по снижению выбросов отходов. Таким образом, Азербайджан стал еще одним государством, присоединившимся к программе Zero Waste (дословно - «Ноль отходов», а также «Ноль потерь»). Основной идеей данной концепции является сокращение количества производимого мусора путем использования многоразовых предметов и вещей, аналогично тому, как это происходило бы в природе. Альянс Zero Waste International занимается продвижением данной концепции, и в глобальной перспективе эта программа должна помочь устранить вредные выбросы, загрязняющие землю, воду, воздух, наносящие вред нашей планете, здоровью людей, флоре и фауне.

- Замечательная инициатива, но сфера деятельности вашей компании BT Texno Servis - медицинские отходы, а они, как известно, относятся к категории опасных…

- Совершенно верно. На экологическом форуме не остались без внимания и медицинские отходы. Наша компания была приглашена, чтобы осветить вопрос управления медицинскими отходами, и для нас было честью выступить на данном форуме.

- Это большой успех для компании, появившейся на рынке в октябре прошлого года…

- Появлению нашей компании предшествовал колоссальный труд – мы два года исследовали рынок и прогрессивные методы, практикующиеся в мире, занимались подготовкой кадров. И сегодняшний наш успех не случаен. Это - результат двухлетней усердной работы профессионалов.

Отмечу, что после тщательного изучения нашего рынка мы поняли следующее: наша компания обладает полной технической базой для безопасного управления медицинскими отходами. Подчеркну также, что предложенные нами решения вызвали большой интерес среди участников форума, и мы получили заявки для внедрения подобной системы в странах ближнего зарубежья.

- Как в целом сегодня обстоят дела с утилизацией медицинских отходов в нашей стране? Этот вопрос поднимался на форуме?

– Безусловно. На форуме выступила представитель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Туран Ибрагимова, которая сообщила, что TƏBİB совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством здравоохранения проводит мониторинги с целью улучшения процесса обращения с медицинскими отходами, что, в свою очередь, говорит о том, что государство уделяет большое внимание данному вопросу, так как речь идет об опасных отходах.

- В заключение хотелось бы узнать, возможно ли достичь Zero Waste в сфере управления медицинскими отходами, учитывая их токсичность?

- Все не так просто, поскольку, как вы отметили, мы имеем дело с опасными отходами. На данном этапе перед нами поставлена задача - получить энергию в процессе сжигания медотходов, которая будет использоваться, к примеру, для обогрева теплиц. Сегодня мы разрабатываем план того, как технически это реализовать. Отмечу также, что благодаря ресурсам и помощи ООО «Центр управления отходами» при Министерстве экологии и природных ресурсов мы имеем возможность организовать абсолютно безопасный процесс обращения с медицинскими отходами.