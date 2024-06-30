1 июля начала свою работу Международная образовательная конференция VII ADA 2024, организованная Университетом ADA, Министерством науки и образования и Общественным объединением «Региональное развитие».

В конференции, прошедшей под девизом «На пути к равенству в образовании: взгляд на исследования и практику», приняли участие ученые, независимые исследователи, работники образования и студенты. На конференцию были приняты научно-исследовательские работы по вопросам преподавания и обучения, лидерства и образовательных учреждений и оценивания.

Гостей поприветствовал министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в церемонии открытия двухдневной конференции. В своем выступлении министр поддержал инициативу Университета ADA и отметил, что говорить об образовании и обсуждать его всегда важно и интересно. Касаясь реформ, проводимых в сфере образования Министерством науки и образования, министр выразил уверенность, что они внесут вклад в образование Азербайджана в долгосрочной перспективе.

Делясь своим мнением об образовательной политике Министерства науки и образования, Эмин Амруллаев подчеркнул, что упомянутая конференция полезна с точки зрения обсуждения важнейших целей и задач образовательной политики. В завершение своего выступления министр рассказал о целях, поставленных перед различными уровнями образования, и пожелал успехов работе конференции.