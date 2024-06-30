Эмин Амруллаев на Международной конференции по образованию VII ADA 2024 фото
1 июля начала свою работу Международная образовательная конференция VII ADA 2024, организованная Университетом ADA, Министерством науки и образования и Общественным объединением «Региональное развитие».
В конференции, прошедшей под девизом «На пути к равенству в образовании: взгляд на исследования и практику», приняли участие ученые, независимые исследователи, работники образования и студенты. На конференцию были приняты научно-исследовательские работы по вопросам преподавания и обучения, лидерства и образовательных учреждений и оценивания.
Гостей поприветствовал министр науки и образования Эмин Амруллаев, принявший участие в церемонии открытия двухдневной конференции. В своем выступлении министр поддержал инициативу Университета ADA и отметил, что говорить об образовании и обсуждать его всегда важно и интересно. Касаясь реформ, проводимых в сфере образования Министерством науки и образования, министр выразил уверенность, что они внесут вклад в образование Азербайджана в долгосрочной перспективе.
Делясь своим мнением об образовательной политике Министерства науки и образования, Эмин Амруллаев подчеркнул, что упомянутая конференция полезна с точки зрения обсуждения важнейших целей и задач образовательной политики. В завершение своего выступления министр рассказал о целях, поставленных перед различными уровнями образования, и пожелал успехов работе конференции.
Далее выступила проректор по стратегии и развитию Университета ADA Вафа Каздал, которая отметила, что конференция стала динамичной, популярной площадкой на которой обсуждаются важные, глобальные вопросы нашего образования.
На конференции на тему «Подход, основанный на прошлом и будущем, направленный на устранение неравенства в образовании» выступила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
Затем директор программ бакалавриата по математике, бизнесу и бухгалтерскому учету математического факультета Университета Ватерлоо Ильхам Ахундов выступил на тему «Формирование образования завтрашнего дня: равенство, информационная грамотность, когнитивная нагрузка и искусственный интеллект».
Панельные дискуссии с участием представителей различных образовательных учреждений также затронули множество актуальных вопросов. Сначала под модераторством проректора Вафы Каздал прошла панельная дискуссия на тему «Разновидности в организации образования (сельские и городские, государственные и частные, язык обучения: азербайджанский, русский, английский)».
Модератором второй панельной дискуссии, посвященной теме «Деление учащихся по городам и регионам», является начальник управления дошкольной и общеобразовательной политики Министерства науки и образования Вафа Ягублу.
Конференция продолжит свою работу 2 июля.