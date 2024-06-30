В столице Австрии Вене прошла традиционная международная Венская регата по академической гребле. В соревнованиях, которые проводятся уже в 120-й раз, успешно выступили азербайджанские гребцы. Азербайджанская команда завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Лидер нашей сборной по академической гребле среди взрослых Бехман Насири завоевал золотую медаль в финале А на дистанции 2000 метров. Мурад Садыхов занял 3-е место. В той же дистанции в легком весе Зия Мамедзаде финишировал вторым в финале А.

Среди молодежи Нурлан Пашаев стал первым в финале А на дистанции 2000 метров. Среди юниоров Азер Ильясов завоевал бронзовую медаль в финале А на дистанции 1500 метров в одиночке.