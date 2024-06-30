В Дагестане готовилось нападение на шиитскую мечеть

Боевики, напавшие на церкви и синагоги в Дагестане, планировали также нападение на шиитскую мечеть. Об этом сообщил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

«Сейчас это уже проверенный факт, те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они... шли для того, чтобы то же самое сделать в шиитской мечети. Только некоторые обстоятельства, о которых я не хочу сейчас говорить, помешали им это сделать», - заявил Магомедов.