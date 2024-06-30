Состав сборной Азербайджана по дзюдо на Олимпиаду-2024
Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.
Азербайджан будет представлен семью дзюдоистами и двумя дзюдоистками. Под вопросом были три весовые категории – до 60, до 81 и до 90 кг у мужчин.
Полный состав сборной Азербайджана выглядит так:
Балабей Агаев (60 кг), Яшар Наджафов (66 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури (свыше 100 кг), Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).
Не попали в состав Туран Байрамов (60 кг), Саид Моллаеи (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).
Напомним, всего на Олимпиаде выступят 48 азербайджанских спортсменов, которые будут представлены в рекордных для нашей страны 15 видах спорта.