Состав сборной Азербайджана по дзюдо на Олимпиаду-2024

Объявлен состав сборной Азербайджана по дзюдо для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Азербайджан будет представлен семью дзюдоистами и двумя дзюдоистками. Под вопросом были три весовые категории – до 60, до 81 и до 90 кг у мужчин.