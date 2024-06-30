В материале говорится, что это решение еще больше отложит судебный процесс по обвинениям в подрыве федеральных выборов, возбужденным против Трампа.

В понедельник, 1 июля, Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп может претендовать на иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщает CNN.

Решение было принято по партийной линии: шесть консервативных судей вынесли решение против трех либеральных.

«В соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей, характер президентской власти дает бывшему президенту право на абсолютный иммунитет от уголовного преследования за действия в рамках его неоспоримых и пресекательных конституционных полномочий. И он имеет право, по крайней мере, на презумптивный иммунитет от судебного преследования за все свои официальные действия. Иммунитета за неофициальные действия не существует», — заявил главный судья Джон Робертс.

Верховный суд также постановил, что вопрос иммунитета Трампа по делу о штурме Капитолия должен быть сначала рассмотрен нижестоящими судами. Суд также уточняет, что иммунитет бывшего президента не распространяется на те его поступки, которые он совершил в частном порядке. Как сообщает CNN, теперь дело о предполагаемой причастности бывшего президента к штурму Капитолия направят на новое рассмотрение. Суд низшей инстанции должен будет определить, какие именно действия Трампа попадают под действие иммунитета, а какие нет. Вынести вердикт до президентских выборов 5 ноября суд уже не успеет.

Сам Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда в своей соцсети Truth Social. «Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!» — написал экс-президент. В предвыборном штабе действующего президента Джо Байдена сообщили, что решение суда не отменяет факт того, что Трамп «сорвался», проиграв выборы Байдену и «призвал толпу отменить результаты свободных и справедливых выборов».