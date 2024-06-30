Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:00

Несмотря на длительную паузу в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, рабочие обсуждения сторон, тем не менее, продолжаются. Как уже сообщалось, на днях Баку направил в Ереван очередной, 10-й пакет предложений по проекту мирного соглашения, над которым в настоящее время работает армянская сторона. Вместе с тем пока неизвестно, когда и где состоится следующий раунд переговоров. Напомним, в последний раз контакт между сторонами состоялся 10-11 мая в Алматы.

Как известно, официальный Баку требует от Армении в качестве главного условия подписания мирного соглашения изменить Конституцию и убрать пункты, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. В этой связи следует отметить противоречивость позиции армянской стороны, которая, работая над проектом новой Конституции, одновременно заявляет, что данный вопрос не может быть предметом переговоров, поскольку является внутренним делом Республики Армения. Таким образом, несмотря на оптимистические заявления высокопоставленных официальных лиц и дипломатов о том, что Армения и Азербайджан как никогда близки к миру, свет в конце переговорного тоннеля по-прежнему не виден. Тем временем США предпринимают энергичные усилия для скорейшего подписания армяно-азербайджанского мирного договора. Что также выглядит несколько странно, учитывая, что Вашингтон уже около года не участвует в переговорах в качестве прямого посредника между Ереваном и Баку. Как сообщается, на днях высокопоставленные представители Госдепартамента побывали с визитом в Ереване, затем госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, после чего Баку посетил помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен.

Официальный Вашингтон пытается убедить стороны как можно быстрее подписать мирный договор и восстановить транспортное сообщение по так называемому Зангезурскому коридору. Разумеется, коридор должен функционировать не под контролем ФСБ России, как записано в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, а под суверенитетом Армении или контролем частной компании из нейтральной страны. Что же касается более широкого контекста, то железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном через территорию Армении должно стать частью поддерживаемого Вашингтоном Срединного коридора (имеется в виду Транскаспийский международный транспортный коридор – ред.) в обход России, что предполагает также открытие границ между Арменией и Турцией. На брифинге в Баку Джеймс О'Брайен заявил, что США считают приоритетным маршрут через Армению из-за его выгодного географического положения, удаленного от «геополитических влияний», а также по причине его экономической эффективности.

О'Брайен дал ясно понять, Всемирный банк готов поддержать Казахстан и Азербайджан, планирующих инвестировать в проект Срединного коридора, заодно напомнив, что политически значимые экономические проекты, реализованные в Европе после завершения Второй мировой войны, сделали невозможной еще одну глобальную бойню. О'Брайен отметил, что основная работа по подготовке проекта должна быть проведена в Армении, и представители США уже работают над этим проектом в странах Центральной Азии. Вместе с тем помощник госсекретаря подчеркнул, что целью США в данном проекте является вовсе не усиление американского влияния на Южном Кавказе, а предоставление ощутимых политических и экономических выгод жителям этого региона. Вряд ли можно считать совпадением, что именно в этот момент министры иностранных дел Азербайджана и Армении получили официальные приглашения на встречу с партнерами НАТО в рамках саммита, который состоится в Вашингтоне в июле. Армения немедленно подтвердила свое участие, в то время как официальная позиция Азербайджана пока остается неизвестной. Но если Баку согласится участвовать в работе саммита, то тогда появится возможность организовать встречу между Байрамовым и Мирзояном в столице США. Напомним, что вашингтонский формат армяно-азербайджанских мирных переговоров был заморожен год назад после того, как Баку предпочел прямые переговоры без посредников и больше не проявлял интерес к возвращению на эту площадку. На брифинге в Баку Джеймс О'Брайен не сказал напрямую о возможной встрече в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении, отметив лишь, что США готовы организовать ее.