Первая в ЕС: Греция ввела шестидневную рабочую неделю

Это произошло на фоне внедрения цифровой трудовой карты в промышленности и информационной системы ERGANI II для учета рабочего времени и является одной из мер, которые будут применены новым министром труда Греции Ники Керамеос.

Положение об этом было принято осенью Адонисом Георгиадисом, который занимал тогда пост главы греческого Минтруда, мера вызвала много критики и негативной реакции, пишет OT. Речь идет о праве, которое теперь будет у работодателя в одностороннем порядке вводить шестидневную рабочую неделю. Закон не коснется ряда компаний, например, в сфере туризма и продажи продуктов питания.

Закон касается непрерывно действующих предприятий, применяющих пятидневную систему работы в неделю. Он должен помочь компаниям с ежедневным функционированием, которые не могут найти новых квалифицированных сотрудников и, следовательно, не могут должным образом организовать смены.

За шестой день работникам будут доплачивать в размере 40% дневной заработной платы и 115%, если это праздничный день, при этом они будут иметь право на дополнительный выходной в течение предстоящей недели. Трудовой день работников в течение дополнительного дня не может превышать восьми часов, при этом сверхурочная работа не допускается. Работодатели обязаны прописать в акте об организации рабочего времени сведения о нормах рабочего времени своих работников, которые будут приняты на работу на шестой день, до того, как работники приступят к своим обязанностям.

Мера должна была заработать с 1 марта, однако трудности, возникшие при внедрении информационной системы ERGANI II, не позволили реализовать данное положение.