Казахстанские олигархи подожгли греческий лес и сбежали

Отдел информации 19:19

Прокуратура Греции возбудила уголовное дело против восьми представителей казахстанской элиты: предполагается, что именно их действия стали причиной крупного лесного пожара на острове Гидра. По данным греческих СМИ, пожар они учинили, путешествуя вдоль побережья острова — популярной курортной зоны к югу от Афин на 175-футовой суперъяхте под названием Persefoni I.

Пожар произошел ночью и быстро распространился, уничтожив единственный 300-гектарный еловый лес на Гидре. Инцидент вызвал гнев среди местного населения. Когда начался пожар, капитан другого судна, стоявшего на якоре неподалеку, сообщил местному изданию Aftodioikisi, что он видел резиновую лодку от яхты Persefoni I на берегу. В это время члены экипажа судна собирали какие-то вещи на суше, а затем вернулись на яхту на резиновой лодке. По словам капитана, на носу яхты стояли другие члены экипажа в спасательных костюмах. А в прибрежных водах обнаружили следы химических веществ, используемых для тушения пожара. Покинув место происшествия, Persefoni I направилась к пристани в Вульягмени, к югу от Афин. По данным Aftodioikisi, сотрудники береговой охраны Греции и службы пожарной безопасности встретили судно в доке и взяли устные показания у некоторых из тех, кто находился на борту. Восемь граждан Казахстана, арендовавшие яхту, отрицали свою причастность к пожару и попросили позволить им высадиться, чтобы успеть вылететь вовремя.

Сотрудники береговой охраны Греции были подвергнуты расследованию Министерством внутренних дел за то, что они отпустили пассажиров яхты, не дождавшись начала расследования инцидента — без осмотра острова и места происшествия, а также без сбора улик. На прошлой неделе, спустя много времени после начала пожара, следователи вернулись на место происшествия в поисках улик и обнаружили на пляже следы израсходованных пиротехнических устройств. Доказательства будут проверены на наличие следов ДНК и отпечатков пальцев. Текущая рабочая версия властей заключается в том, что небольшое количество людей с яхты (возможно, молодых) сошли на берег с помощью надувной лодки, а затем зажгли факелы на пляже. Хотя пассажиров отпустили, 13 членов экипажа яхты были взяты под стражу и обвинены в поджоге. Само судно было арестовано. Капитан и старший помощник капитана находятся под стражей до суда, а остальная часть экипажа отпущена под залог. В заявлении, сделанном на прошлой неделе, капитан Persefoni I отрицает причастность кого-либо на борту к пожару.