Израиль может начать наземную операцию против движения «Хезболла» на юге Ливана во второй половине июля, утверждает газета Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их информации, «Израиль начнет наземную операцию... в третью или четвертую неделю июля». Издание напомнило, что ранее несколько государств призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан. «Нельзя исключить дальнейшего обострения ситуации и расширения конфликта», - заявили в МИД ФРГ.

Последний конфликт между милицией «Хезболлы» и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за соблюдением которого следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.