Разлив озера угрожает жителям в Габале видео

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о повышении из-за интенсивных дождей уровня воды в озере Нохур в селе Нохургышлаг Габалинского района и возникновении угрозы для прилегающих территорий.

Согласно сообщению министерства, на территорию были привлечены силы северо-западного регионального центра МЧС.

Сотрудники центра принимают меры по снижению уровня воды с целью предотвращения разлива озера.