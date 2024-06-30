Разлив озера угрожает жителям в Габале видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о повышении из-за интенсивных дождей уровня воды в озере Нохур в селе Нохургышлаг Габалинского района и возникновении угрозы для прилегающих территорий.
Согласно сообщению министерства, на территорию были привлечены силы северо-западного регионального центра МЧС.
Сотрудники центра принимают меры по снижению уровня воды с целью предотвращения разлива озера.
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