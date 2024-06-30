Юлия Навальная сменит Каспарова

Вдова Алексея Навального - Юлия избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF), она сменит на этом посту чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении HRF говорится, что Навальная, «известная своей непоколебимой приверженностью демократическим принципам и правам человека, а также неизменной поддержкой своего мужа», привнесет в организацию «богатый опыт и целеустремленность».

Гарри Каспаров был председателем HRF с 2012 года.

Human Rights Foundation была основана в 2005 году венесуэльским кинопродюсером и правозащитником Тором Халворсеном Мендосой. В 2012 году организация учредила премию имени первого президента Чехии Вацлава Гавела «За креативный протест». Гавел был председателем HRF с 2009 года до своей смерти в 2011 году. Премию вручают за гражданское мужество и достижения в области прав человека.