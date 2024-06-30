Дмитрий Рой, автор haqqin.az 20:22

В России запустили еще один аналог видеохостинга YouTube — сервис «Платформа». Разработчик - ООО «Ритм». Учредителем числится АНО «ТВ-Новости». АНО «ТВ-Новости» также управляет телеканалом Russia Today Маргариты Симоньян. Марго Симоньян в компьютерных технологиях, а равно в журналистике и многом другом разбирается, примерно, как вандал в древнеримских статуях. Но нет русского националиста более отчаянного, чем армянин – а потому было бы странно, если бы она не приняла участие в как популярной, так и скандальной в нынешней России программе «импортозамещения».

До сих пор это замещение было двух видов – либо под видом российского «аналоговнет»: государству впаривалась продукция, закупленная у китайских производителей. Из-за чего, кстати, недавно было арестовано руководство одного оборонного завода на Урале, выпускавшего «отечественные радиостанции». Выпуск заключался в переклеивании шильдиков на дешевой китайской продукции, предназначенной для гражданского применения. Причем даже эти жалкие шильдики завод заказал в Китае. Либо – в дело вступали аферисты, создававшие фейковые предприятия. Вроде того, который организовал «Акционерное общество «Ростовский патронный завод» (РПЗ), зарегистрированное в обычной квартире в жилом доме в ростовском городе Аксай.

Оно появилось летом 2022 года и тогда же начало размещать заказы на сайте госзакупок – будто «завод» был крупным государственным подрядчиком. Предприятие заказывало автомобили, квадроциклы, дроны, а также айфоны и макбуки. Общая сумма тендеров составила около миллиона долларов. Как выяснилось, участие «завода» в госзакупках оказалось махинацией, — автодилерам говорили, что машины закупают для Минобороны РФ, платили мизерные авансы, после чего представители РПЗ бесследно исчезали. Предприятие Марго Симоньян в этом отношении, отдадим ему должное, по российским меркам безупречно. Никакого «мошенства», никаких махинаций. Кстати, до этого в России в рамках импортозамещения запустили уже три отечественных видеохостинга — RuTube, «ВК» и Nuum. «Но ни один из них не смог составить заметную конкуренцию YouTube», - как грустно признали в российском правительстве. А бюджетные деньги, выделенные на их создание, списали в убыток. Наша Марго – не из таких. А потому выбрала другой путь. Просто тупо скопировала исходный код YouTube. Да еще и во всеуслышание заявила через своих сотрудников, что «интерфейс и функционал нового видеосервиса максимально приближены к YouTube». Читай – более или менее успешно «скопипазжены», как выражаются современные IT-шники на своем «птичьем» языке, с американского сервиса.