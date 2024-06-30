Что посол Канады сказал Ильхаму Алиеву?

Азербайджан является прекрасной, динамично развивающейся и важной страной. В случае подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в регионе могут возникнуть новые возможности для сотрудничества. Такое заявление сделал новый посол Канады в Азербайджане Кевин Гамильтон во время беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы желаем налаживания лучших отношений в регионе, чтобы в результате развивались наши связи как с Азербайджаном, так и с Арменией», - сказал Кевин Гамильтон.

Отметив, что Канада всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, посол сказал, что осведомлен о проведении активной работы над справедливым, всеобъемлющим и окончательным мирным договором.