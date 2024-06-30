Ильхам Алиев привязал возвращение армян в Карабах к проблеме возвращения азербайджанцев в Зангезур

Мы достаточно быстро продвигаемся в рамках переговорного процесса. Считаю, что можем завершить работу над текстом мирного договора, по крайней мере над его основными принципами, в течение нескольких месяцев. Так сказал президент Ильхам Алиев во время беседы с новым послом Канады в Азербайджане Кевином Гамильтоном.

«Должен отметить, что в период оккупации план посредников заключался в достижении соглашения по основным принципам, именуемым Мадридскими принципами. Они должны были быть парафированы, а затем должен был быть составлен текст. Считаем, что это может быть одним из вариантов – достигнуть соглашения по основным принципам, парафировать их, а затем поработать над текстом», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это произойдет в случае внесения ими (Арменией – ред.) изменения в Конституцию.

В ответ на комментарий посла Канады о праве на возвращение, президент Азербайджана подчеркнул, что это право должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана. В этом контексте глава государства подчеркнул, что в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз в 1988 году, подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально-культурное наследие было полностью разрушено.