Ильхам Алиев: «Уже не имеет значения, кто-то признает нашу территориальную целостность или нет»

Глава государства сказал, что пришел к этому выводу на личном опыте в период президентской деятельности. Президент Ильхам Алиев напомнил о том, что начиная с конца 2003 года неоднократно встречался с тройкой Минской группы и армянской стороной, однако все это не дало никакого результата. Глава государства отметил, что члены бывшей Минской группы и Армения не хотели этого. Армения хотела навсегда сохранить земли Азербайджана под оккупацией.

В период оккупации территории Азербайджана на этих землях были учинены этническая чистка и геноцид, территории подверглись массовому разрушению. Приложенные в тот период огромные усилия по урегулированию конфликта оказались безуспешными. Три постоянных члена Совета Безопасности ООН не смогли, точнее, не захотели добиться урегулирования конфликта. Все они хотели, чтобы совершенная Арменией оккупация по различным причинам стала вечной. Так сказал президент Ильхам Алиев во время беседы с новым послом Канады в Азербайджане Кевином Гамильтоном.

Ильхам Алиев сказал, что «в настоящее время мы видим лучшие результаты на двустороннем уровне. Никто не вмешивается в этот процесс. Мы можем прийти к договоренности в вопросах делимитации границ и даже, что является редким случаем, их демаркации. Правда, мирный договор еще не подписан, однако уже достигнута делимитация границ».

Ильхам Алиев подчеркнул, что в вопросе СОР29 Армения устранила ограничение, связанное с проведением Азербайджаном данного мероприятия, «а мы не стали выступать против их участия в управляющих органах СОР». Глава государства отметил, что он, откровенно говоря, не считает, что «мирный договор между Азербайджаном и Арменией может сыграть важную роль в наших двусторонних отношениях с какой-либо страной».

Отметив, что Азербайджан диверсифицирует свою дипломатическую деятельность на глобальном уровне, глава государства подчеркнул, что между Азербайджаном и 10 странами Европейского Союза есть декларации о стратегическом партнерстве, и большинство из этих документов были подписаны в период оккупации земель Азербайджана, когда между Азербайджаном и Арменией не было никакого мирного договора. С этой точки зрения отсутствие мирного договора между Арменией и Азербайджаном не может являться фактором определения уровня деятельности той или иной страны в регионе.

Глава государства также отметил, что за 28-летний период Армения не захотела согласиться с фундаментальными принципами международного права. Они [Армения] нарушили все гуманитарные законы, проигнорировали соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Никто не предъявлял им никаких претензий. Многие страны, говорящие о конфликте, не заявляли о приверженности территориальной целостности Азербайджана. Ильхам Алиев подчеркнул, что «сегодня, когда мы на поле боя одержали победу над оккупационной армией Армении и изгнали их с наших земель, звучат заявления о поддержке нашей территориальной целостности. Но мы уже сами обеспечили это. Уже не имеет значения, признает кто-то нашу территориальную целостность или нет».

Президент Азербайджана отметил, что это было важным, когда наши земли находились под оккупацией: «Да, известно, что в ряде западных стран имеют место проармянские сентименты, армянская диаспора играет там роль. Но когда дело касается международного права, эти эмоции должны быть отложены в сторону. Важно также понять, что сложно решить за 1-2 года вопросы, которые невозможно было согласовать в течение 28 лет. К тому же, субстантивные переговоры между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, начались в декабре, поскольку до этого Армения пыталась включить в мирный договор вопрос так называемого «Нагорного Карабаха». Это было неприемлемым, так как это – наш внутренний вопрос. Таким образом, после ликвидации сепаратистского режима переговоры ведутся всего 6 месяцев - с декабря».