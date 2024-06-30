Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Конгресса США во главе с руководителем постоянного комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером, конгрессменами Бетти Макколлум, Джоном Джойсом, Ронни Джексоном и Тони Гонзалесом. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила пресс-служба президента.

"Мы видим решительную настроенность американского Конгресса усиливать поддержку Украины и благодарны за это. Выделение Конгрессом макрофинансовой помощи Украине существенно укрепляет нашу экономику и Вооруженные силы", - сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народ за всестороннюю и постоянную помощь Украине.

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В Украину прибыла делегация членов обеих партий американского Конгресса, а также глава комитета разведки Палаты представителей. Об этом рассказала посол США в Украине Бриджит Бринк в своем сообщении в соцсети Х.

«Приветствуем в Киеве главу Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майка Тернера и двухпартийную делегацию в составе Бетти МакКоллум, Ронни Джексона, Тони Гонзалеса и Джона Джойса», — сообщила Бриджит Бринк.