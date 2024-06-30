Бербок назвала Россию «самой большой угрозой»

«Мы будем защищать нашу Европу — а именно каждый квадратный сантиметр нашей Европы — и нашу свободу», — заявила Бербок, подчеркнув, что в свете войны России в Украине «сдерживание» должно быть «ясным и четким».

Президент РФ Владимир Путин, по ее словам, идет «по пути к тоталитаризму». «Россия Путина останется самой большой угрозой для нашей безопасности в Европе в обозримом будущем», — заявила Бербок, добавив, что оборонная политика должна быть «точно настроена на эту реальность». Германия как самая крупная страна в Европейском Союзе несет особую ответственность, считает министр иностранных дел ФРГ. А НАТО, по ее мнению, сейчас «сильнее, чем когда-либо, хотя и сталкивается с вызовами, большими, чем когда-либо».