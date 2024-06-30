Блинкен: «Азербайджан должен сыграть решающую роль...»

Администрация США считает, что сейчас есть исключительная возможность для достижения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса.

«Есть исключительная возможность реализовать мирные договоренности между странами, что прекратит продолжающийся десятки лет конфликт и, думаю, создаст в регионе огромные возможности с точки зрения экономических связей, экономического роста, налаживания связей между странами на востоке и на западе, на юге и на севере. Азербайджан должен сыграть в этом решающую роль», - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, США «активно добивались этого путем дипломатии, пытаясь приблизить Азербайджан и Армению к мирным договоренностям».

«И, думаю, сейчас это по-настоящему достижимо. Я говорил об этом лишь примерно неделю назад с президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым. Думаю, это выполнимо и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана и Армении, а также всего региона», - добавил он.