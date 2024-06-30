Нетаньяху заявил, что скоро ХАМАС конец
Израиль приближается к завершению ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
«Мы приближаемся к концу фазы уничтожения ХАМАС, удары по оставшемуся потенциалу продолжатся», - приводят западные СМИ выдержки из заявления Нетаньяху.
Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) практически «покончила с боевиками ХАМАС в Рафахе».