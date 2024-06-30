Россия предупредила Израиль

«Вооружения, кем бы они ни направлялись... Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия», – приводит ТАСС ответ Небензи на вопрос, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и РФ.

В апреле 2024 года Армия обороны Израиля объявила о начале процесса снятия с боевого дежурства батарей системы ПВО Patriot американского производства после 30 лет работы. 27 июня Financial Times написало, что на данный момент США, Украина и Израиль ведут переговоры о передаче восьми списываемых ЦАХАЛ батарей Киеву. Согласно изданию, в случае реализации такого шага Украина утроит количество имеющихся у нее батарей Patriot. Со ссылкой на осведомленные источники издание утверждает, что вопрос в последние недели обсуждался между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также между главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также имели место прямые переговоры между Киевом и Иерусалимом по данному вопросу, однако кто именно в них участвовал – не сообщается.

Снимаемые ЦАХАЛ с вооружения системы более старой модификации чем те, которые сейчас есть у Украины, однако полностью совместимы с ними. Кроме того, Израиль располагает значительным запасом противоракет к ним, имеющих большую дальность и более мощную боеголовку, чем находящиеся на вооружении Украины.