В начале апреля в политическом пространстве Азербайджане взорвалась информационная бомба: отравлен писатель Чингиз Абдуллаев! Сразу же после госпитализации писателя, которого чудом спасли врачи, соответствующие государственные организации отвергли версию пищевого отравления.

Что же произошло с писателем? И кто мог быть заинтересован в смерти Ч.Абдуллаева? Действительно ли была попытка преднамеренного отравления или случилось нечто иное?

Секретарь Союза писателей Азербайджана согласился ответить на вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

Представляем вашему вниманию видеобеседу с Ч.Абдуллаевым, в которой он рассказывает не только о своем отравлении, но и о социальной травле, с которой столкнулся в последние годы.

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