В Армении рассказали об углублении экономических связей с Россией

Он напомнил, что за первые 4 месяца этого года 60% внешней торговли Армении пришлось на Россию, в то время как в 2023 году этот показатель составлял 35-40%.

Экономические отношения Армении и России углубляются вне зависимости от того, какие взаимные обвинения озвучивают официальные лица двух стран. Так заявил экономист Сурен Парсян, комментируя армянским СМИ вопрос о крене властей Армении в сторону Запада.

«Политика политикой, но в экономическом плане у нас довольно хорошие отношения, особенно в рамках ЕАЭС. Армения и Россия стали важными экономическими партнерами друг для друга и способны решать многие жизненно важные проблемы», - заявил Парсян.

Так, на фоне западных санкций Армения «помогает» России решить проблему приобретения различного оборудования и техники и их доставки в РФ. Кроме того, за последние 5 месяцев через Армению Россия смогла продать золота примерно на $4,5 млрд.

«Правительство Армении демонстрирует прозападную политику, но на практике находится в тесных финансовых и экономических отношениях с Россией», – сказал экономист.

Парсян считает «естественным», что из России звучат предупреждения о подорожании энергоносителей и проблемах с экспортом в ответ на прозападные заявления властей Армении. «…Армения импортирует 80% своих энергоносителей из России. Когда произошло бедствие на севере Армении, российская «Южно-Кавказская железная дорога» смогла восстановить работу железной дороги в очень короткий срок – примерно за две недели вместо 2-3 месяцев. В результате импорт энергоносителей в Армению продолжился теми же темпами. «Южно-Кавказская железная дорога» могла бы помедлить с этим, но не сделала этого», - отметил он.

Парсян также считает неприемлемыми заявления властей Армении о том, что они больше не поедут в Беларусь. По его словам, товарооборот Армении с этой страной не так велик, однако Беларусь – член ЕАЭС, и Ереван должен решать свои проблемы в рамках Союза.