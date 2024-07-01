Тренера сборной России задержали: обвинили в терроризме

В Москве задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду по подозрению в содействии терроризму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда Москвы.

Информацию о задержании Исматзоды подтвердили в Федерации спортивной борьбы России. «Для нас эта информация была шокирующей, но, к сожалению, это так», — сказал собеседник РБК. Следствие попросило суд арестовать тренера, что именно ему вменяют — неизвестно.

Исматзода — мастер спорта, тренер высшей категории. Он работал в Московском среднем специальном училище олимпийского резерва № 1. Также тренировал юношескую сборную России (девушки до 16 лет) и юношескую сборную Москвы (юноши до 16 лет) по вольной борьбе.