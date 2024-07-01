ООН просит Россию не вмешиваться

Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) попросил Россию прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, потому что это ставит под угрозу управление воздушным движением. Об этом сообщает Sky News.

На прошлой неделе Международный союз электросвязи ООН рассмотрел ряд жалоб от Украины и четырех стран ЕС – Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга, которые заявили, что сигналы GPS были заглушены, управление воздушным движением было скомпрометировано, а детские телеканалы стали транслировать жестокие видео войны в Украине.

МСЭ "выразило свою серьезную обеспокоенность по поводу использования сигналов для создания умышленных вредных помех".

Организация уверена, что перебои в работе французской и шведской спутниковых сетей "похоже, произошли от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки".