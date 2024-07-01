У ВСУ новый тяжелый бомбардировщик

Украинские военные стали применять новый образец тяжелого ударного FPV-дрона, способного нести 5-килограммовую боевую часть. Кадры применения дронов обнародовали украинские военные.

Украинское издание «Диалог» передает, что на вооружении 3-й штурмовой бригады, точнее, ее подразделения - ударных беспилотников Terra, были замечены тяжелые FPV-дроны с 6-лучевой конструкцией. Появление двух дополнительных «лучей» с двигателями позволило дронам нести боевую часть весом до 5 килограммов и, соответственно, увеличить их взрывной потенциал.

По словам военных, главное назначение тяжелых беспилотников - разрушение фортификаций россиян, блиндажей и зданий, где засела российская пехота.