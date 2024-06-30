Демократы готовятся выдвинуть Байдена в президенты

Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность выдвижения на онлайн-встрече 21 июля действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах, сообщает Bloomberg.

Национальный комитет изменил правила проведения съездов таким образом, чтобы провести голосование по выдвижению Джо Байдена к 21 июля. Как пишет Bloomberg, комитет по платформе съезда Демократической партии проведет заседание 16 июля, комитет по регламенту — 19 июля, комитет по полномочиям — 21 июля. На заседаниях будут формализованы процедуры для голосования за кандидатуру Байдена, следует из сообщения агентства.

Решение Национального комитета, отмечает агентство, «положит конец внутрипартийным разговорам о замене Джо Байдена после неудачных дебатов».

28 июня в Атланте прошли первые предвыборные дебаты между бывшим и действующим президентами страны Дональдом Трампом и Джо Байденом. Согласно экспресс-опросу, который провел телеканал CNN, 67% посчитали, что дебаты выиграл Дональд Трамп, 33% — Джо Байден. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.