Зеленский «не в восторге» от главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет NV со ссылкой на заявление собеседника в команде главы украинского государства.

Отмечается, что в Офисе президента Украины есть замечания к главкому ВСУ из-за неудачной подготовки украинских войск к наступлению российской армии на Харьковщине.

«Недовольство ОП и главы государства связаны, по словам этого источника, как с неудачной подготовкой к наступлению россиян на Харьковщине, так и с рядом других вопросов. Однако, как убеждает собеседник NV, в ближайшее время главкома вряд ли будут снимать с должности», – пишет NV.