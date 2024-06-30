Отмечается, что Украина расширила мобилизацию, военные проводят проверки на улицах. В Киеве некоторые мужчины старше 25 лет, которые не стали на воинский учет, несмотря на инструкции, и боятся призыва, почти не выходят из дома.

Нехватка солдат является проблемой для Украины. В армию необходимо мобилизовать до конца года 200 тысяч человек. Об этом пишет Die Welt.

«Чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады, Украина нуждается как минимум в 50 000 новых солдат ежеквартально и в целом 200 000 до конца этого года», – отмечает издание.

Как стало известно изданию из европейских кругов безопасности, в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей. Начиная с 2022 года Украина потеряла значительную часть своего боевого опыта, заявил полковник Маркус Райснер, руководитель Института подготовки офицеров при Терезианской военной академии в Вене. «Кроме того, многие оставшиеся солдаты находятся в нестабильном физическом и психологическом состоянии, поскольку армия почти не может проводить ротации», – добавил он.

На фоне нехватки солдат Украина начала рекрутинг заключенных. Призыв за происходит на основе нового закона, принятого украинским парламентом в мае. Согласно этому закону, заключенные могут быть освобождены условно-досрочно для того, чтобы поступить на службу в ВСУ по контракту.

«Использование освобожденных преступников в этой войне не является чем-то новым. Россия пополняет свои ряды заключенными с лета 2022 года. Тысячи из них были серьезно ранены или убиты в боях за восточноукраинский город Бахмут только в 2023 году. Тот факт, что украинская армия теперь также набирает солдат в тюрьмах, свидетельствует о серьезности ситуации. Армия Путина перехватывает инициативу на всех фронтах и медленно продвигается на востоке страны. Кроме нехватки современных истребителей и боеприпасов, главной проблемой в Украине является нехватка солдат. С начала войны страна потеряла шестизначное количество солдат, которые погибли или были ранены», – отмечает издание.

По оценкам западных аналитиков, армия Путина сейчас насчитывает около полумиллиона солдат, развернутых в Украине, это примерно вдвое больше, чем в начале вторжения. Хотя современные российские вооруженные силы уничтожены, а качество отдельных подразделений снижается, страна имеет преимущества благодаря огромной массе личного состава и материальной базе. С начала вторжения были мобилизованы сотни тысяч мужчин. Кроме того, Россия предлагает высокие зарплаты по сравнению со средними заработками в стране, чтобы привлечь добровольцев-фронтовиков.