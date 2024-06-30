Рогозина «беспокоит» тактика ВСУ

По его словам, ВСУ применяют беспилотники типа «Баба-яга» вдоль «берега» бывшего Каховского водохранилища и оттуда пытаются «заходить в тыл» российских позиций. Днем эти дроны используются для поджигания полей.

«Таким образом, враг начал «разминирование» этого участка фронта, провоцируя пожары на полях и в лесополосах. <...> Военным специалистам такая тактика ВСУ должна о чем-то говорить. Не нравится мне все это», — забеспокоился Рогозин.

Рогозин пояснял, что «Баба-яга» представляет собой ударный беспилотник, который может нести до шести боеприпасов, он летает со скоростью около 60 км/ч. Рядом с ним летит FPV-дрон, который может пикировать на цель и сбрасывать боеприпасы на нее. По его словам, такой дрон более скоростной и «шустрый», но у него быстрее садится аккумулятор, тогда он возвращается на базу, и его сменяет новый. «Бабу-ягу» могут сопровождать и дроны-камикадзе.