Наконец: Нидерланды разрешили экспорт F-16 Украине

Власти Нидерландов разрешили экспорт истребителей F-16, в ближайшее время они отправятся в Украину. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

«19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16... Нидерланды скоро поставят первые F-16 в Украину», – говорится в ее письме нижней палате парламента Нидерландов.

В июне издание The Guardian писало, что Украина должна получить F-16 летом этого года, поставки начнутся после задержек и обучения пилотов. По словам командующего ВВС Нидерландов генерала Арно Сталлманна, для эффективного обслуживания истребителей в подготовке также нуждаются специалисты по техническому обслуживанию.