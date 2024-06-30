Орбан летит в Киев на переговоры с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит во вторник Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с планами организации такой встречи.

Газета уточнила, что, помимо Зеленского, венгерский премьер побеседует с другими украинскими официальными лицами. Это будет первый визит Орбана в Киев со времени вторжения РФ в Украину. Издание также обратило внимание на то, что поездка состоится на следующий день после того, как к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС, и менее чем через неделю после двусторонней встречи Орбана и Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что время для визита Орбана в Киев и полноценной встречи с Зеленским пока не пришло и многое будет зависеть от положения этнических венгров в Закарпатье.