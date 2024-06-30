Сутенерша Тагиева отсидит два года
Еще одна женщина, возившая своих соотечественниц за границу — в Иран и Бахрейн и подвергавшая их сексуальной эксплуатации, предстала перед судом. В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу против 56-летней Севиндж Тагиевой (имя и фамилия изменены - ред.), обвиняемой в торговле людьми.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, Тагиева обманом пообещала своим знакомым Солмаз Мурадовой и Хатире Зейналовой (имена и фамилии изменены - ред.), что устроит их на работу в Тегеране. В период с 2017 по 2019 год она несколько раз перевозила их через таможенный пост в Билясуваре в Иран, размещала в отеле и привлекала к сексуальной связи с мужчинами за деньги.
Кроме того, в марте 2019 года Тагиева посредством шантажа вынудила Мурадову поехать с ней в Бахрейн.
Другая пострадавшая по уголовному делу, Хатира Зейналова, была обманута аналогичным образом. Тагиева пообещала Зейналовой, живущей в Стамбуле, устроить ее на работу в Бахрейне. Получив согласие женщины, она привезла ее в эту страну, разместила в заранее арендованном отеле и заставила оказывать интимные услуги мужчинам.
Тагиевой было предъявлено обвинение по статье 144-1.2.1 (торговля людьми, совершенная в отношении двух и более лиц) УК Азербайджана, к ней была применена мера пресечения в виде ареста.
Обвиняемая не признала себя виновной, отметив, что лишь старалась помочь своим подругам (так она назвала Мурадову и Зейналову) с трудоустройством и оформлением визы.
Солмаз Мурадова в своих показаниях сообщила, что испытывала финансовые трудности и потому согласилась поехать в Иран вместе с Севиндж. Она заявила, что «работала» под контролем обвиняемой и делила заработанные деньги с ней и иранкой по имени Мелиса. Мурадова отметила, что помирилась с Тагиевой и не имеет никаких жалоб и претензий.
Потерпевшая Хатира Зейналова же рассказала, что Тагиева обманула ее, не выплачивала полагающийся гонорар и, вдобавок, отобрала паспорт. Впрочем, у нее также не было претензий к обвиняемой.
Севиндж Тагиева была приговорена к двум годам лишения свободы.