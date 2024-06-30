Сутенерша Тагиева отсидит два года

Еще одна женщина, возившая своих соотечественниц за границу — в Иран и Бахрейн и подвергавшая их сексуальной эксплуатации, предстала перед судом. В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу против 56-летней Севиндж Тагиевой (имя и фамилия изменены - ред.), обвиняемой в торговле людьми.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Тагиева обманом пообещала своим знакомым Солмаз Мурадовой и Хатире Зейналовой (имена и фамилии изменены - ред.), что устроит их на работу в Тегеране. В период с 2017 по 2019 год она несколько раз перевозила их через таможенный пост в Билясуваре в Иран, размещала в отеле и привлекала к сексуальной связи с мужчинами за деньги.

Кроме того, в марте 2019 года Тагиева посредством шантажа вынудила Мурадову поехать с ней в Бахрейн.