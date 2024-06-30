Под солнцем Тосканы: до 30 тысяч евро тем, кто туда переедет

Программа под названием «Резиденция в горах» заработала в июне как часть усилий по стабилизации численности населения региона, которое сокращается. Создан общий фонд в размере 2 800 000 евро, из которого будут платить тем, кто решит поселиться в сельской местности региона.

Власти итальянского региона Тоскана запустили новую программу, в рамках которой людям будут платить за то, что они переехали туда жить. Об этом пишет Business Insider.

Фонд будет выплачивать гранты в размере от 10 000 до 30 000 евро, чтобы желающие могли переехать в Тоскану и отремонтировать там сельский дом, в котором поселятся.

«Цель состоит в том, чтобы способствовать и поощрять повторное заселение и социально-экономическое возрождение горных территорий, действуя в противовес маргинализации этих территорий», - сообщают организаторы.

Грант должен покрыть 50% расходов на ремонт дома в одном из 76 городков Тосканы с населением менее 5000 жителей. Среди них Сан-Кашано-дей-Баньи, знаменитое своими термальными бассейнами; Капрезе Микеланджело, родина одноименного художника Возрождения; остров Капрайя-Изола.

Программа доступна для самих итальянцев, граждан ЕС, а также граждан третьих стран, имеющих разрешение на долгосрочное проживание в ЕС продолжительностью не менее 10 лет. Кандидаты, которые соответствуют требованиям, должны взять на себя обязательство сделать недвижимость Тосканы своим основным домом. Прием заявок на участие в программе завершается 27 июля.