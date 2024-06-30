Блинкен заявил, что Израиль потерял «суверенитет на севере»

Израиль «фактически утратил суверенитет на севере своей страны, поскольку люди не чувствуют себя в безопасности, возвращаясь домой», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая в Институте Брукингса, Блинкен выразил уверенность, что Израиль не хочет войны в Ливане. Но госсекретарь признал, что «они вполне могут быть готовы вступить в нее, если это будет необходимо — с их точки зрения — для защиты своих интересов».

По словам Блинкена, «Хезболла» не хочет войны, а также Ливан не хочет войны, потому что он станет главной жертвой.

Блинкен утверждает, что США неустанно работают над достижением соглашения, которое будет включать «обеспечение того, чтобы силы… были отведены назад», чтобы «Хезболла» отступила в 30 км от границы.