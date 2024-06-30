Россию не избрали в один из главных органов ООН

Российская Федерация не была избрана в Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), один из шести главных органов организации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сети X.

«Сегодня завершился 26-й тур голосования, в котором Россия не смогла быть избранной в ЭКОСОС, один из шести главных органов ООН...», - сообщил он.

ЭКОСОС координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных учреждений. В его состав входят представители 54 государств, за каждым регионом планеты закреплено определенное количество мест. Страны-члены совета избираются Генеральной Ассамблеей ООН сроком на 3 года, ежегодно по 18 членов.