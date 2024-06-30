Бомба в аэропорту Гюмри оказалась фейком обновлено 14:32

Сообщения о заложенной бомбе в аэропорту Ширак оказались ложными, заявили в МВД Армении.

«Принимаются меры по установлению личности гражданина, сообщившего о бомбе», - отмечается в сообщении.

*** 10:21

Армянские СМИ сообщают, что поступило сообщение о бомбе, заложенной в аэропорту «Ширак» в Гюмри.

Сотрудники аэропорта эвакуированы, на месте работают саперы и полицейские.