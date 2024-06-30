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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По мнению Орбана, это может их ускорить. «Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров», — приводит слова венгерского премьера агентство Reuters. Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия хотела бы улучшить отношения с Украиной, несмотря на разногласия, заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве.

* * * 15:09 В Киеве в Мариинском дворце состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Украинские СМИ пишут, что на встречу с Орбаном президент Украины позвал главного тренера украинской сборной по футболу Сергея Реброва, у которого дружественные отношения с Орбаном.

После встречи, выступая с заявлениями, лидеры двух стран договорились работать над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы, сообщает «Европейская правда». В разговоре с журналистами лидеры подчеркнули, что встреча стала важным шагом для решения проблем, накопленных в течение длительного времени. «Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами», – заявил Владимир Зеленский. Виктор Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения: «Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии». Кроме того, Виктор Орбан отметил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС. «Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем», – добавил глава венгерского правительства. Виктор Орбан, чье государство с 1 июля начало председательствовать в ЕС, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Украину после начала полномасштабной войны РФ.

* * * 14:25 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его визит в Киев связан с председательством Будапешта в Европейском союзе. «Цель венгерского председательства - внести свой вклад в решение проблем, стоящих перед Европейским союзом. Поэтому моя первая поездка была в Киев», - заявил Орбан.

* * * 10:48 Премьер-министр Виктор Орбан утром прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.