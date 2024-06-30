Антисирийские погромы в Турции видео
Ночью в Серике, Анталье вновь вспыхнули антисирийские протесты, пишут турецкие СМИ.
Турки выламывали двери и врывались в дома сирийских мигрантов, выкидывали их вещи и поджигали квартиры.
Ранее в турецком городе Кайсери сирийский беженец изнасиловал 5-летнего ребенка, также иностранного происхождения, что вызвало массовые беспорядки. Как пишут местные СМИ, узнав об этом, жители города вышли на улицы и начали громить магазины и другие предприятия, принадлежащие сирийцам.
July 2, 2024