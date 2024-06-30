Мадуро принял предложение американцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился на возобновление переговоров с Вашингтоном о восстановлении двусторонних отношений. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Я принял предложение правительства США возобновить прямой диалог… Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров», - отметил венесуэльский лидер, подчеркнув, что поддержит диалог с американцами при условии, что Вашингтон будет безоговорочно уважать суверенитет его страны.

Мадуро сообщил, что представлять Венесуэлу на предстоящих переговорах будут глава парламента Хорхе Родригес Гомес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро. Переговоры стартуют уже в ближайшую среду.

Напомним, что в 2019 году Венесуэла пошла на разрыв дипотношений с США в связи с тем, что американцы объявили о признании оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы.