По проекту мост длиной 237 метров и шириной 7-14 метров предполагается построить на одной сплошной опоре, состоящей из 8 сегментов. Диаметр сегментов составляет 3, а длина 15 метров. Рассматриваемая конструкция построена методом двойной опоры, состоящей из восточной и западной опор.

Следует отметить, что данный мост будет иметь выход на 3-й этаж торгового центра Baku City Mall на юге через верхний уровень моста, на площадь Фонтанов и 1-ю улицу Фонтанов, расположенную в «Белом городе» и на площадь «Заман», на проспекте Нобеля. Также на мосту будут построены эскалаторы и лифты, чтобы обеспечить удобное перемещение к станции метро «Аг Шахер».

SOCAR STP, входящая в группу компаний СТП, представляет собой компанию на базе сепараторов, опор высоковольтных электрических опор, мостовых кранов до 200 тонн, портальных кранов, морских кранов, теплообменников, фланцев (дуплексных, глухих), зубчатые передачи и готовые схемы (чертежи) изготовления многих деталей (3-5-осевая токарная/фрезерная обработка). Он также предлагает такие услуги, как тяжелое машиностроение.