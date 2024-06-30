Завершилась программа стажировки «Маарифчи» фото
Завершилась программа стажировки студентов-выпускников «Маарифчи», инициированная Министерством науки и образования и Фондом развития образования.
1 июля министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с участниками программы. На встрече также присутствовали ректоры вузов.
Сначала был показан видеоролик о программе стажировки студентов-выпускников «Маарифчи».
Эмин Амруллаев высоко оценил данную программу. По словам министра, она является полезной инициативой для мотивации молодежи к работе в государственных учреждениях и понимания госслужбы.
Выступившие участники программы, в свою очередь, отметили, что знания и навыки, которые они получили за эти месяцы, сыграют важную роль в достижении их карьерных целей.
В завершение участникам программы были вручены сертификаты, сделано памятное фото.
Следует отметить, что 25 человек успешно прошли трехмесячную программу «Маарифчи», открывшую возможности стажировки в Министерстве науки и образования, а также его учреждениях. Целью организации программы было формирование кадрового потенциала в сфере науки и образования, повышение отраслевых знаний и навыков студентов и выпускников посредством практической деятельности, изучение современных подходов в сфере образования, а также поддержка процесса реализации образовательных реформ.