11:30

Завершилась программа стажировки студентов-выпускников «Маарифчи», инициированная Министерством науки и образования и Фондом развития образования. 1 июля министр науки и образования Эмин Амруллаев провел встречу с участниками программы. На встрече также присутствовали ректоры вузов. Сначала был показан видеоролик о программе стажировки студентов-выпускников «Маарифчи».

Эмин Амруллаев высоко оценил данную программу. По словам министра, она является полезной инициативой для мотивации молодежи к работе в государственных учреждениях и понимания госслужбы.

Выступившие участники программы, в свою очередь, отметили, что знания и навыки, которые они получили за эти месяцы, сыграют важную роль в достижении их карьерных целей. В завершение участникам программы были вручены сертификаты, сделано памятное фото.