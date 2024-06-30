Россия заявила об уничтожении украинских истребителей видео
По аэродрому Миргород в Полтавской области Украины 1 июля был нанесен групповой удар ракетами «Искандер-М», утверждает Министерство обороны России.
Согласно этому утверждению, уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.
ВСУ официально не комментировали это заявление. При этом бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат накануне писал в Facebook: «Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг. В конце концов, они всегда так поступают с начала вторжения».