Демарш премьера Австралии

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не будет присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia.

Некоторые австралийские наблюдатели осудили решение премьера не ехать в Вашингтон, отметив, что присутствие лидера страны на саммите НАТО важно с учетом проблем с безопасностью в мире и регионе.

Отмечается, что Австралию на предстоящей встрече будет представлять вице-премьер, министр обороны Австралии Ричард Марлз. Альбанезе, по данным телеканала, намерен сосредоточиться на внутренних делах.

Уходящий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО намерена расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Новую Зеландию, Республику Корея и Японию. По его словам, речь идет об усилении взаимодействия в таких сферах, как контроль над вооружениями, развитие технологий, противодействие кибератакам.